Morbius: Sony ha spoilerato la fine del film nel primo trailer? (Di martedì 14 gennaio 2020) Sony potrebbe aver spoilerato la fine di Morbius nel primo trailer del film lanciato ieri, questa pratica di marketing sarebbe già stata usata più volte in passato dalla compagnia. A prima vista, Sony potrebbe aver spoilerato la fine di Morbius nel primo trailer del film lanciato ieri pomeriggio. Il dubbio che si fa strada nella mente dei fan è lecito, visto che per la compagnia non sarebbe la prima volta. A sorpresa, il trailer di Morbius si conclude con la comparsa di Michael Keaton, interprete di Adrian Toomes, alias vulture, nell'MCU. La presenza di Keaton non solo preannuncia il crossover con l'MCU di cui si parla da tempo, ma spinge a chiedersi se ciò che vediamo non anticipi la fine del cinecomic o addirittura la scena post-credits. Questa strategia ... Leggi la notizia su movieplayer

