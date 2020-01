Morbius porrà le basi per un film sui Sinistri Sei? (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo l'uscita del primo trailer, si ipotizza che Morbius possa porre le basi per un lungometraggio incentrato sui Sinistri Sei. Dopo l'uscita del primo trailer, si ipotizza che Morbius, il nuovo lungometraggio Sony basato sui fumetti di Spider-Man, possa porre le basi per un lungometraggio sui Sinistri Sei, nota squadra la cui composizione variabile ha l'elemento comune dell'odio nei confronti del Tessiragnatele. Questa nuova teoria è emersa in seguito alla sequenza finale del trailer, dove Michael Morbius incontra un personaggio non identificato con le fattezze di Michael Keaton, il quale, in teoria, dovrebbe essere nuovamente Adrian Toomes, alias l'Avvoltoio, che abbiamo visto al cinema nel 2017, come primo avversario di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. Morbius, nel trailer appare ... Leggi la notizia su movieplayer

Morbius porrà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morbius porrà