Morbius: online il trailer del film con protagonista Jared Leto (Di martedì 14 gennaio 2020) online il trailer di Morbius, il film diretto da Daniel Espinosa con protagonista Jared Leto in uscita nelle sale in estate del 2020. Jared Leto entra nel ruolo di Morbius, uno dei personaggi più oscuri e tormentati di tutto l’universo Marvel. L’attore Premio Oscar® interpreta il nuovo antieroe della casa delle idee, il Dr. Morbius, nel film diretto da Daniel Espinosa. Al cinema dall’estate 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. In calce la sinossi ufficiale e il trailer di Morbius: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la ... Leggi la notizia su nerdgate

nerdgate_it : Morbius: online il trailer del film con protagonista Jared Leto - Voto10 : Morbius: online il teaser trailer italiano - infoitcultura : Morbius, online il primo trailer del film sul villain di Spider-Man -