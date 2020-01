Momo Sissoko annuncia il ritiro, le lacrime in tv dell’ex Juventus (Di martedì 14 gennaio 2020) Non ha retto l'emozione Mohamed Sissoko. Il classe 1985 maliano ex di Juventus, Fiorentina e Ternana ha annunciato in diretta tv il suo ritiro dal calcio giocato tra le lacrime. Nel corso della trasmissione francese "Footissime", Momo ha ricevuto l'omaggio di tanti suoi ex compagni che con una serie di videomessaggi hanno speso per lui bellissime parole. Non una decisione semplice per il 34enne per il quale inizia ora una nuova vita. Leggi la notizia su fanpage

MarcoBeltrami79 : Momo Sissoko annuncia il ritiro, le lacrime in tv dell'ex Juventus #Juventus #Sissoko #fanpage - andreafabris96 : UFFICIALE: l'ex-#Juventus e #Liverpool, Momo #Sissoko ????, si ritira dal calcio giocato. #EuropaCalcio ? - ricci_davide77 : Grazie di tutto Momo, non ti dimenticheremo mai ???????? #LiveAhead #Sissoko #Juventus -