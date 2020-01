Mohamed il marito di Samira è stato arrestato a Madrid: si indaga ancora sulla scomparsa della donna (Di martedì 14 gennaio 2020) Finisce quella che in qualche modo potrebbe essere ritenuta una fuga. Nella puntata di Mattino 5 del 14 gennaio 2020 vengono date le ultime notizie circa la vicenda di Samira El Attar e Mohamed, suo marito. Come ricorderete l’uomo il primo gennaio si era allontanato da Stanghella, scomparendo nel nulla. Sembrava fosse in Spagna, a Barcellona e le forze dell’ordine hanno lasciato capire che l’uomo fosse comunque monitorato. Le fonti di Mediaset annunciano che Mohamed sarebbe stato arrestato poche ore fa a Madrid. Lo raccontano i giornalisti di Mattino 5 oggi: la fonte è il programma Quarto Grado che ormai dalla fine del mese di ottobre, periodo in cui la donna è scomparsa, segue il caso. Mohamed si è appunto allontanato dopo la scomparsa di sua moglie Samira, dopo esser stato indagato per il suo omicidio e l’occultamento di cadavere. Ha continuato a dirsi sempre ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

