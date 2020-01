Modifica una foto per criticare il suo peso, la Youtuber risponde svergognandolo (Di martedì 14 gennaio 2020) La popolare Youtuber Jen Brett ha risposto ad sconosciuto che le aveva inviato una sua foto Modificata per dirle come sarebbe stata “perfetta” se avesse “ridotto il peso extra” Una star di YouTube ha svergognato un uomo che le ha inviato una versione Modificata del suo selfie bollente dopo aver affermato che sarebbe stata “perfetta” … L'articolo Modifica una foto per criticare il suo peso, la Youtuber risponde svergognandolo NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

