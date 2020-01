Miriam Leone e lo strano annuncio: “Nuove avventure” – FOTO (Di martedì 14 gennaio 2020) Miriam Leone, strano messaggio via Instagram postato dall’ex Miss Italia. E’ in arrivo una nuova avventura dopo ‘1992’ e ‘1993’ di Sky? Nuova avventura in arrivo per Miriam Leone? Così sembrerebbe, interpretando un certo messaggio postato tra le linee su Instagram. E non è certo da escludere data la sua strepitosa bellezza e intraprendenza e … L'articolo Miriam Leone e lo strano annuncio: “Nuove avventure” – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Caustica_mente : La concorrente un po’ Annalisa Scarrone esordi, un po’ Miriam Leone, un po’ Valentina Persia, un po’ Michela Vittor… - peppe_zk : Io avrei fatto : Mara Venier, Caterina Balivo, Antonella Clerici, Diletta Leotta, Sabrina Ferilli, Paola Cortellesi… - alfrediamandis : Anche sto anno niente Miriam Leone a Sanremo, sono: nero -