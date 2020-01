Miliardario giapponese cerca una donna che vada con lui sulla Luna (Di martedì 14 gennaio 2020) Fino a poco tempo fa sembrava impossibile che un uomo potesse andare sulla Luna solo per divertimento, ma oggi non è più così. Il Miliardario Yusaku Maezawa sarà il primo uomo a visitare la Luna come turista e cerca una donna che li tenga compagnia per tutto il viaggio. A.A.A. cercasi donna per lo spazio Tutto pronto per il primo viaggio turistico nello spazio. Yusaku Maezawa sarà il primo turista spaziale della storia e sta cercando una compagna ideale con la quale condividere questa bellissima esperienza. Yusaku è il fondatore di Zozo ed ha 44 anni ed è uno degli uomini più ricchi del mondo. Riguardo alla sua nuova avventura ha dichiarato: “Finora sono stato in grado di procurarmi la mia quota di denaro, lo status sociale e la fama. Ma ora sto ricominciando la mia vita. Mentre i sentimenti di solitudine e di vuoto iniziano lentamente a farsi strada, c’è una cosa a cui ... Leggi la notizia su velvetgossip

