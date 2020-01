Milano, un anno di lotta contro lo spreco alimentare: salvati 154mila pasti e 77 tonnellate di cibo (Di martedì 14 gennaio 2020) Ad un anno dall'apertura, l'Hub di via Borsieri, a Milano, fa registrare grandi risultati nell'ottica della battaglia allo spreco alimentare. Grazie alla collaborazione con 21 organizzazioni no profit, 11 supermercati e 5 mense aziendali, sono state salvate 77 tonnellate di cibo, pari a 154mila pasti, per un valore totale di 308mila euro. E per il 2020 è già pronta l'apertura di un altro Hub, in zona Lambrate. Leggi la notizia su fanpage

