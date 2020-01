Milano, operaio morto nel cantiere della metro: la Procura apre un’inchiesta (Di martedì 14 gennaio 2020) La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell’operaio Raffaele Ielpo, 42 anni, rimasto sepolto ieri dai detriti mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere in piazza Tirana per l’apertura di una nuova linea di metro. L’area è stata sequestrata e il Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, del dipartimento ‘Salute, sicurezza, lavoro e ambiente’, sta andando in zona per un sopralluogo nel cantiere. L’indagine dovrà accertare eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche. Non è escluso che nelle prossime ore possano esserci delle iscrizioni nel registro degli indagati, anche come atto dovuto a garanzia per compiere gli accertamenti necessari. In segno di lutto, l’assessore alla mobilità Marco Granelli ha disposto l’interruzione dei lavori per la giornata di martedì. Raffaele Ielpo, caposquadra della Tbm, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

