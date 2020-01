Milano: da Merkel a Clinton, sui muri i volti tumefatti dei leader mondiali (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Michelle Obama, Hillary Clinton, Brigitte Macron. Ma anche Alexandria Ocasio-Cortez, Aung San Suu Kyi, Angela Merkel e Sonia Gandhi, con i volti pieni di lividi, ferite e graffi. L’artista pop contemporaneo e attivista, aleXsandro Palombo, 46 anni, ha lanciato sui muri di alcuni luoghi pubblici di Milano la serie di opere ‘Just because I am a Woman’, con le donne leader della politica mondiale rappresentate come vittime di violenza. Un messaggio potente che ha l’intento di denunciare, sensibilizzare e riflettere su un problema globale che colpisce chiunque, perche’ nessuna donna e’ immune dalla violenza e il cammino per l’uguaglianza di genere e’ ancora molto lungo. Le opere sono visibili in vari punti della citta’ di Milano, all’ingresso dell’universita’ in largo Richini, sulla facciata del Teatro ... Leggi la notizia su romadailynews

