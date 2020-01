Milano, anticipati a domani i nuovi divieti per le auto inquinanti: “Siamo in emergenza smog” (Di martedì 14 gennaio 2020) Aria inquinata e polveri sottili fuorilegge da giorni. Per questo il Comune di Milano ha deciso di correre ai ripari e anticipare a domani, mercoledì 15 gennaio, le misure anti smog di secondo livello che sarebbero scattate tra due giorni come previsto dal protocollo aria della Regione Lombardia. Stop alle auto diesel anche per i veicoli commerciali. "Siamo in emergenza smog e la sequenza di superamenti dei livelli limite di Pm10 nell'aria è allarmante", ha spiegato l'assessore alla Mobilità di Milano, Marco Granelli. Leggi la notizia su fanpage

