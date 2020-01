Milano, a processo il figlio dell’ex premier ucraino Azarova: accusato di una tangente di 18 milioni di euro (Di martedì 14 gennaio 2020) L’ex parlamentare ucraino, Oleksiy Azarova e figlio dell’ex primo ministro Nikolay, è accusato a Milano di aver riciclato una tangente di quasi 18 milioni di dollari con l’intestazione fittizia a una società italiana di due ville in Sardegna. Nel 2010 l’allora primo ministro Nikolay Azarov avrebbe promesso la carica da vice nella società all’imprenditore Petrovich Kliuyev in cambio di un affare immobiliare, una tangente, dal valore di 17 milioni e 775mila dollari, come riporta il Corriere della Sera. Azarov, padre, è indagato a Kiev per aver incassato la tangente grazie a un intermediario austriaco che ha riversato il denaro nella società Garda handesl Und Beteilingungs Gmbh. La società, nell’ottobre del 20112, ha poi acquisito a scatola vuota la società italiana «Agosto 2012 cvsrl», utilizzata nel novembre 2012 e nell’agosto 2013 per comprare ... Leggi la notizia su open.online

