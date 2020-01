Milan, i convocati per gli ottavi di Coppa Italia contro la Spal: ci sono Begovic e Kjaer (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Spal e spiccano le chiamate per i nuovi acquisti Asmir Begovic e Simon Kjaer. Non saranno a disposizione per il match contro gli emiliani Gigio Donnarumma, Calabria, Calhanoglu e Musacchio. Leggi la notizia su fanpage

