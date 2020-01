Milan, è UFFICIALE: c’è una nuova cessione (Di martedì 14 gennaio 2020) Calciomercato Milan, altra cessione dopo le uscite di Mattia Caldara e Pepe Reina: arriva il comunicato UFFICIALE del club rossonero. Diavolo sempre più nel vivo del mercato. Il punto in entrata e in uscita. Milan, ecco un’altra cessione. Dopo i saluti di Pepe Reina di ieri ora saluta ufficialmente anche Fabio Borini. Il giocatore aveva … L'articolo Milan, è UFFICIALE: c’è una nuova cessione proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

SkySport : ? #UltimOra #Milan ? Ufficiale l’arrivo del difensore danese Simon #Kjaer ?? Operazione in prestito con diritto di r… - DiMarzio : Ufficiale #Reina in prestito all'#AstonVilla, c'è la firma sul contratto per #Begovic al #Milan ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Kjaer è un nuovo calciatore del #Milan ?? -