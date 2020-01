Migranti, Tribunale svizzero blocca espulsione in Italia di una nigeriana: “Verificare che dl Salvini garantiscano adeguata assistenza” (Di martedì 14 gennaio 2020) Un Tribunale svizzero ha impedito l’espulsione in Italia di una richiedente asilo nigeriana perché non ci sono sufficienti garanzie, dopo l’attuazione dei decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, sull’adeguata assistenza umanitaria e sanitaria. A riportarlo è l’agenzia Swissinfo che cita una sentenza del 17 dicembre che fa riferimento a un’altra decisione di un giudice, nel 2014, che fa giurisprudenza. La donna, secondo quanto ricostruito dall’agenzia elvetica, era arrivata in Italia, dove si era anche sposata, ma successivamente era fuggita in Svizzera a causa, ha denunciato alle autorità, delle violenze subite dal coniuge, chiedendo protezione internazionale nel Paese. Richiesta che, nell’estate del 2018, è stata però respinta dalla Segreteria di Stato per l’immigrazione di Berna, secondo quanto previsto dall’accordo di Dublino in cui ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

