Might & Magic: Chess Royale: ecco il nuovo gioco di Ubisoft che unisce autobattler e battle royale (Di martedì 14 gennaio 2020) Might & Magic: Chess Royale di Ubisoft per dispositivi mobile potrebbe essere il mix di generi più strano che uscirà nel 2020.Se il titolo Chess Royale non è abbastanza autoesplicativo, cerchiamo di essere più chiari: si tratta di un auto Chess game in cui giocherete contro altre 99 persone, come in un battle Royale. Chess Royale avrà eroi dal famoso universo Might & Magic, e i giocatori potranno combinare unità o usare eroi per vincere ogni partita. Come la maggior parte degli autobattler, tutti gli eroi hanno le loro abilità uniche, così come le fazioni. Sembra che i giocatori potranno creare una scacchiera e giocare battaglie uno contro uno con giocatori diversi nel pool dei 100 giocatori fino a quando non ne rimarrà in piedi uno solo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

