Michelle Obama irriconoscibile: cos’è successo ai suoi capelli? [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Che le First Lady diventino (quasi) sempre icone di stile, ognuna a modo suo, fa parte del pacchetto presidenziale degli Stati Uniti d’America. Ma Michelle Obama è una di quelle che ha davvero fatto breccia nel cuore degli americani, e non solo. Diventata una sorta di idolo per le donne di tutto il mondo, Michelle Obama ha salutato la Casa Bianca come una delle prime donne più amate a apprezzate di sempre. Oggi Michelle ha 55 anni e, ormai fuori dalla Casa Bianca (ma mai lontana dai riflettori) finalmente può sbizzarrirsi un po’ di più con il look. Per questo, probabilmente, durante una delle sue ultime apparizioni pubbliche ha sfoggiato una chioma davvero inaspettata… Chioma leonina per la signora Obama! La prima donna afroamericana a diventare First Lady, oggi è più libera dagli schemi rigidi imposti dall’etichetta presidenziale. Ed eccola così con un look più ... Leggi la notizia su velvetgossip

abasimiaya : @UncleMohamz Michelle Obama - vikiluda : RT @LaSkilly: Merkel con l’occhio nero, Michelle Obama con i lividi: le potenti immagini delle donne leader vittime di violenza #noeno ht… - mony76 : RT @LaSkilly: Merkel con l’occhio nero, Michelle Obama con i lividi: le potenti immagini delle donne leader vittime di violenza #noeno ht… -