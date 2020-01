“Mia madre ha ritrovato il sorriso grazie alla sua badante. Ma lei è stata rimpatriata: aiutateci” (Di martedì 14 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Claudio, 54enne di Bologna: "A mia madre è stata diagnosticata la sindrome di Alzheimer. grazie alla sua badante di origine georgiana ha ritrovato il sorriso e la serenità. Ma a lei non è stato rinnovato il permesso di soggiorno ed ha ricevuto il foglio di allontanamento dall’Italia. Non riesco a capacitarmi come una persona onesta, solidale, laboriosa come lei, non possa restare nel nostro paese". Leggi la notizia su fanpage

