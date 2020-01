Metropolitana Napoli, scontro tra treni in galleria: ci sono feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) Torna il caos nel trasporto pubblico di Napoli: due treni della Metropolitana Linea 1 si sono scontrati nella galleria dei Colli Aminei. Alla base dell’incidente, da quanto si apprende, ci sarebbe un tamponamento tra convogli. Tra i pochi feriti registrati, inoltre, ci sarebbe anche il macchinista. La circolazione è stata interrotta tra Piscinola e Colli Aminei in un primo momento, poi tutta la tratta è rimasta bloccata. Prosegue con limitazioni, invece, il servizio tra Colli Aminei e Garibaldi. Metropolitana Napoli, scontro tra treni L’Azienda napoletana Mobilità ha sospeso la circolazione tra Piscinola e la galleria dei Colli Aminei a causa dello scontro tra due treni delle Metropolitana Linea 1. In un primo momento i passeggeri non si spiegavano l’interruzione del servizio, ma in seguito l’azienda ha chiarito le cause della sospensione della tratta. sono ... Leggi la notizia su notizie

