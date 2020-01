Meteo ROMA: ANTICICLONE reggerà sino almeno a giovedì (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA rimarrà con scenari perlopiù soleggiati sino a tutta metà settimana, poi potrebbe aprirsi la strada per un cambiamento con nuvolosità in aumento e successive piogge. Martedì 14: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 5 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Mercoledì 15: quasi sereno. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 4 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Venerdì 17: nubi sparse. Temperatura da 3°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Est 5 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi la notizia su meteogiornale

MiguelHilargiak : RT @Roma: Mattina cielo poco o parzialemente nuvoloso, pomeriggio sereno o poco nuvoloso, sera sereno. Temperature attese: 5°/14°C. Ecco le… - MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma -