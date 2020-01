Meteo per domani, mercoledì 15 Gennaio. Italia sotto super Anticiclone, ma... (Di martedì 14 gennaio 2020) Si va consolidando il campo di alta pressione sull'Europa Centro-Meridionale, che ingloba di nuovo in pieno anche l'Italia. Si va così allontanando del tutto quell'azione di disturbo collegata ad una circolazione depressionaria ora sulle coste libiche e che tende a sfilare ulteriormente verso est. Le correnti perturbate atlantiche restano confinate a latitudini settentrionali, senza quindi minimamente riuscire ad interferire sulle condizioni Meteo del Mediterraneo. Tuttavia, aria più umida da sud-ovest viene debolmente richiamata verso il Settentrione dell'Italia. Dopo alcuni giorni di tregua, nel frattempo si vanno nuovamente intensificando le nebbie e lo smog sulle pianure del Nord, a seguito del nuovo rinforzo dell'Anticiclone. La nebbia quindi si solleverà solo in parte nelle ore centrali diurne, risultando più persistente a ridosso del corso del Po. Il dominio ... Leggi la notizia su meteogiornale

