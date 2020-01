Meteo Italia sino al 26 Gennaio, di colpo l'INVERNO (Di martedì 14 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 26 Gennaio Forse ci siamo. Diciamo che il quadro Meteo climatico cambierà, che poi si tratti di un cambiamento definitivo o meno lo scopriremo strada facendo. Analizzando i modelli matematici di previsione non possiamo far altro che prendere atto della rinnovata dinamicità atmosferica, a prescindere che il freddo si faccia vivo o meno. Affinché le cose possano mutare abbiamo necessità di due elementi: lo spostamento dell'Alta Pressione e l'Atlantico. Sullo spostamento dell'Alta Pressione ci siamo già pronunciati e ribadiamo il trasferimento dei massimi più a ovest. Sull'Atlantico idem, evidenziando come la migrazione dei massimi anticiclonici sia foriero di affondi depressionari sul Mediterraneo. Ed è quello che dovrebbe succedere a cominciare dal prossimo fine settimana, un fine settimana che potrebbe sancire l'arrivo dell'INVERNO. ... Leggi la notizia su meteogiornale

3BMeteo : 35 anni fa la nevicata del Secolo... Foto e video: - MeteoInItaly : Previsioni Meteo Italia - Mercoledì 15 gennaio 2020 - skiinfoit : ??TORNA LA #NEVE??? Tra venerdì e domenica sono previste nuove nevicate. ??Qui ti diciamo dove, quando e quanto… -