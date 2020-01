Meteo, da Venerdì possibile SVOLTA INVERNALE: le perplessità (Di martedì 14 gennaio 2020) Sembra non aver mai fine questa persistenza dell'alta pressione sull'Italia che continua a mantenere condizioni Meteo tutto sommato tranquille e in gran parte asciutte. A parte qualche timido disturbo dovuto a masse d'aria più umide che colpiscono essenzialmente il lato più occidentale del Centro-Nord, il contesto Meteorologico ci sta infatti regalando una sorta di quasi quiete assoluta. Questo quadro Meteorologico piuttosto statico, ci accompagnerà almeno fino a tutta la giornata di giovedì quando l'anticiclone continuerà a sonnecchiare placidamente in sede mediterranea. Tuttavia va ricordato che siamo in inverno e nonostante questo sia comunque uno dei periodi più avari di precipitazioni, le alte pressioni possono essere spesso minacciate da più fronti. Una di queste minacce sembra prepararsi proprio con l'arrivo del prossimo weekend quando l'alta pressione, a seguito ... Leggi la notizia su meteogiornale

