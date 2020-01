Meteo 7 Giorni: ANTICICLONE ancora per qualche giorno, poi la svolta (Di martedì 14 gennaio 2020) Meteo SINO AL 20 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Un lungo corridoio di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica verso i Balcani, con Meteo che si mantiene in prevalenza stabile anche sull'Italia, se si fa eccezione di infiltrazioni d'aria umida che raggiungono la Liguria e l'Alto Tirreno ove non manca qualche debole pioggia. Le correnti perturbate atlantiche più organizzate restano confinate a latitudini settentrionali. La prolungata stabilità atmosferica determina il ristagno dell'aria nei bassi strati, con un nuovo peggioramento della qualità dell'aria per la somma di nebbia e smog. Le sostanze inquinanti vengono infatti intrappolate a ridosso del suolo dall'ANTICICLONE, con aria decisamente insalubre in tutta la Val Padana ed in special modo nei maggiori centri urbani. Non ci saranno novità sino a metà settimana, con il predominio assoluto ... Leggi la notizia su meteogiornale

