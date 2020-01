Messi, rivelazione a sorpresa: “Il peggior avversario in marcatura? Pablo Maffeo” (Di martedì 14 gennaio 2020) Lionel Messi ha svelato il nome del peggior avversario mai affrontato in marcatura ed ha spiazzato tutti. La scelta è ricaduta su Pablo Maffeo, giovane difensore spagnolo che in occasione di una partita tra Barcellona e Girona divenne un vero incubo in campo per l'argentino: "E' stato fin troppo esagerato". Leggi la notizia su fanpage

arsxs : @MarioFi00560885 @francescatotolo Menomale che c'è qualcuno che ancora se ne accorge, di come siamo messi male, in… - tuttitalenti : Il #Napoli sta monitorando Neal #Maupay, franco-argentino classe '96 del #Brighton e grande rivelazione di questo a… - BlaDzZ_ : Pensavo che il Milan potesse essere una sorta di rivelazione di questa stagione. Poi ho visto: Suso non ceduto Solo… -