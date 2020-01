Messi: «Il duello con Cristiano Ronaldo rimarrà per sempre» – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Messi sul duello con Cristiano Ronaldo: «È stato speciale e rimarrà per sempre. Le partite contro il Real Madrid erano speciali» Quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo è una rivalità che passerà agli annali della storia del calcio. La Pulce, ai microfoni di Dazn, ha espresso un pensiero sulle speciali sfide tra lui e CR7. Ecco le sue parole: «Quello con Cristiano è stato un duello speciale e rimarrà per sempre, perché è durato molti anni e non è facile mantenere certi livelli a lungo. Con Cristiano Ronaldo, le partite contro il Real Madrid erano speciali». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DAZN_IT : 'Quello con Cristiano è stato un duello speciale' ??? Leo Messi racconta la rivalità con CR7 #LaLiga #DAZN - DilectisG : RT @Sport_Mediaset: #Barcellona, #Messi: 'Il #Clasico contro #CR7 era molto più speciale'. L'argentino: 'Il duello sportivo tra noi è stato… -