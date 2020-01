Meningite: oltre 24.300 vaccinazioni in provincia di Bergamo e Brescia (Di martedì 14 gennaio 2020) Continua la campagna di vaccinazione dopo i casi di Meningite nelle province di Bergamo e Brescia. Sono stati 24.348 i vaccini anti-Meningite erogati tra le due province, dal 27 dicembre fino alla giornata di ieri. Nel dettaglio, il bollettino fornito da Regione Lombardia parla di 14.506 vaccinazioni erogate tra il 27 dicembre e il 13 gennaio nelle 10 sedi vaccinali e presso i medici di famiglia della provincia di Bergamo e di 9.262 erogate tra il 4 e il 13 gennaio nel Bresciano, dove da alcuni giorni è rimasto attivo solo l’ambulatorio di Iseo. Sono stati invece, nelle giornate di ieri e oggi, 580 i vaccini nelle scuole.L'articolo Meningite: oltre 24.300 vaccinazioni in provincia di Bergamo e Brescia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

