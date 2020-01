Meningite, cosa sta succedendo in provincia di Bergamo? (Di martedì 14 gennaio 2020) C’è la fila in provincia di Bergamo negli ambulatori che fanno le vaccinazioni contro la Meningite. E non c’è solo questo. In chiesa le persone non si danno la mano, due partite di pallavolo sono state sospese e i ristoranti hanno continue cancellazioni di prenotazioni. La paura è data da numeri in aumento. Sono ora sei i casi di Meningite nella zona nell’ultimo mese e mezzo, di cui due mortali. L’ultimo caso di contagio è stato confermato dall’assessore regionale al welfare Giulio Gallera. È «il ricovero per infezione da meningococco C, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, del marito della signora di 48 anni deceduta dieci giorni fa» a Predore, Marzia Colosio, mamma di due figlie di 13 e 19 anni. L’altra vittima è una ragazza neanche ventenne. Il 54enne era stato sottoposto alla profilassi antibiotica precauzionale, ma è stato comunque colpito anche se non è in condizioni gravi. ... Leggi la notizia su vanityfair

SavioFicorella : RT @sabrimaggioni: Meningite: in provincia di BG 2 squadre di volley non si presentano in campo x timore di contagio Assegnate vittorie a t… - rosannatodi : RT @sabrimaggioni: Meningite: in provincia di BG 2 squadre di volley non si presentano in campo x timore di contagio Assegnate vittorie a t… -