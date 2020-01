Meloni non cambierà il mondo, e nemmeno l’Italia, ma può cambiare la Destra (Di martedì 14 gennaio 2020) È del tutto evidente, lo scrivo e dico da circa un anno, che Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni supererà l’effimero momento dell’ex ministro dell’Interno, sen. Matteo Salvini.Le ragioni sono molteplici e convergenti. Non si tratta di congetture, di vaticini o di sondaggi, ma di mettere insieme i dati, i fatti, le circostanze e capire che assai probabilmente è ciò che avverrà. Sempre che gli attori siano conseguenti. Ed è questo il primo punto critico. La deputata Meloni, come Salvini per la sua formazione, del resto, rappresenta il punto di forza e di debolezza del partito che guida.C’è un grande vuoto nella Storia della Repubblica italiana, ed è l’assenza di una Destra conservatrice. Per ragioni legate alla storia nazionale, a quella della Destra e alla situazione internazionale.La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

