"Meghan mortificata dagli stylist di corte: per lei solo colori cupi e abiti senza forme" (Di martedì 14 gennaio 2020) Vestita di nero, perfino ai matrimoni. I colori degli abiti indossati da Meghan Markle nei due anni a Buckingham Palace la dicono lunga sul suo ruolo a corte. Ne è convinta Rossella Migliaccio, consulente d’immagine, esperta di armocromia e fondatrice dell’Italian Image Institute: “Gli stylist hanno scelto per lei colori a dir poco mortificanti e austeri - spiega ad HuffPost - come se si volesse in tutti i modi ‘ripulire’ il personaggio, tenerlo a bada, riportarlo ad una dimensione più sobria e istituzionale, spegnerlo”.Basti pensare a Kate Middleton e alla regina Elisabetta: sfoggiano di continuo abiti colorati (la sovrana è famosa per i suoi completi pastello, ndr), perfettamente intonati al colore dei loro incarnati. Lo stesso non può dirsi di Meghan: “L’abbiamo vista con il nero, il blu notte, con ... Leggi la notizia su huffingtonpost

danisansone3 : RT @HuffPostItalia: 'Meghan mortificata dagli stylist di corte: per lei solo colori cupi e abiti senza forme' - HuffPostItalia : 'Meghan mortificata dagli stylist di corte: per lei solo colori cupi e abiti senza forme' -