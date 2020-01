Meghan e Harry, parla Boris Johnson: "La Royal Family ce la farà" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Meghan Markle e il Principe Harry vogliono dimettersi come membri senior della Royal Family: ecco che cosa pensa il primo ministro Boris Johnson Il primo ministro britannico interviene sulla decisione di Meghan Markle e il Principe Harry di rendersi indipendenti. La Megxit - come è stata ribattezzata dai media - presenta infatti vari livelli di lettura e uno di questi è politico. Essere membri della Royal Family, anche se non più membri senior, comporta infatti un certo livello di sicurezza che deve essere fornito dal Paese ospite in cui i duchi di Sussex andranno a vivere: questo ha comportato l’intervento, in questi giorni, del primo ministro canadese Justin Trudeau. Ma ora anche Boris Johnson ha preso la parola per commentare sulla Bbc. E la scelta di Johnson è stata quella di non gettare benzina al fuoco. Il leader di governo è infatti “assolutamente ... Leggi la notizia su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Gb: Si' della regina alla nuova vita di Harry e Meghan - Agenzia_Ansa : I #Windsor dicono sì ad #Harry I duchi #Sussex senza fondi reali #ANSA - TgLa7 : La regina #Elisabetta II concorda il 'periodo di transizione' per #Harry e #Meghan -