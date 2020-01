Matteo Viviani, l’addio straziante: Le Iene ancora in lutto dopo Nadia Toffa, morto il padre [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) È venuto a mancare il padre di Matteo Viviani Nelle ultime ore Matteo Viviani è stato colpito da un gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare il padre dello storico conduttore ed inviato del programma di Italia 1, Le Iene Show. La triste notizia è stata resa nota sui social network, nella giornata di ieri, lunedì 13 gennaio 2020, dalla moglie del professionista, ovvero l’ex valletta di Passaparola, Ludmilla Radchenko. Viviani a distanza di mesi perde una persona molto importante della sua vita, ad agosto 2019 ha dovuto dire addio alla collega ed amica Nadia Toffa. Il messaggio della nuora Ludmilla Al momento non siamo a conoscenza delle ragioni che hanno portato alla morte del padre di Matteo Viviani. Il conduttore ed inviato de Le Iene Show non ha rilasciato nessuna dichiarazione e nemmeno condiviso nulla sui social network. Il professionista si è chiuso nel suo dolore. A ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Matteo Viviani, l’addio straziante: Le Iene ancora in lutto dopo Nadia Toffa, morto il padre [FOTO] - - zazoomblog : Matteo Viviani in lutto morto il padre del conduttore de Le Iene - #Matteo #Viviani #lutto #morto #padre - lodi_alberto : Vorrei esprimere le mie più sincere condoglianze a Matteo #Viviani a cui è venuto a mancare il Padre. Mi dispiace m… -