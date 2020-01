Mattanza di daini al parco del Circeo: Earth si rivolge al Ministro Costa (Di martedì 14 gennaio 2020) Un tam tam mediatico che corre sui social dove cittadini ed associazioni esprimono dissenso e mettono in campo campagne e raccolte firma per evitare la Mattanza di daini al parco nazionale del Circeo. Scende in campo sull’ argomento anche l’ associazione Earth, associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali che in una nota a firma del presidente Valentina Coppola ed indirizzata al Ministro dell’ambiente Sergio Costa, chiede una presa di posizione netta rispetto a quanto stabilito e contenuto nel piano di selezione del parco. “Da giorni si susseguono sui media e sui social notizie, spesso discordanti tra loro, circa un asserita “Mattanza di daini” che risiedono nel parco del Circeo, in provincia di Latina. Pur rendendoci perfettamente conto della necessità di contenere il numero di animali non originari di detti luoghi e che, quando in sovrannumero ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

