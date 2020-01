Matrimonio di convenienza, donna prigioniera in Marocco | Il rientro in Italia (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo un periodo di prigionia di due mesi in Marocco, rientra oggi in Italia la donna di 47 anni di origini sarde, tenuta sequestrata dal marito nei pressi di un villaggio a pochi chilometri da Marrakesh. Grazie all’attività del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip), e alla stretta collaborazione col Ministero degli Esteri … L'articolo Matrimonio di convenienza, donna prigioniera in Marocco Il rientro in Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

