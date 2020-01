Matera: Salvini, 'vergogna stop Pd e 5S a legge Lega su videosorveglianza' (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Bimbi picchiati nelle scuole e la nostra legge per le telecamere obbligatorie è ferma al Senato per volontà dei 5stelle e del Pd. vergogna! Per salvare le banche tedesche Conte e Di Maio i soldi li trovano sempre, per proteggere i nostri bambini e anziani non c’è un euro Leggi la notizia su liberoquotidiano

dukana2 : RT @dukana2: Ma quali #Sardine? ????????????????Stó capoccione vede #Sardine a #Matera ????????????...CI FANNO SCHIFO I LECCACULO #ENI! E LE #SARDINE CI… - venetoindepend1 : @matteosalvinimi Salvini sei troppo ignorante. Parla del treno a Matera o, del ponte in Sicilia. Perché la tav? N'andrangheta.!! -