Massimo Bugani non è più socio di Rousseau. Ma resta referente (Di martedì 14 gennaio 2020) “Il nostro enorme ringraziamento per il prezioso lavoro portato avanti in questi anni va a Fabiana Dadone, Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo e Giancarlo Cancelleri che lasciano il testimone per gli impegni che oggi svolgono come ministri della Repubblica e a Massimo Bugani che rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau, ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio”. È un passaggio della comunicazione dell’Associazione Rousseau, sul Blog delle Stelle, per informare che “la piattaforma Rousseau potenziata e in una veste completamente rinnovata, ha già da tempo reso operative diverse nuove funzionalità, come la possibilità di creare il ‘Profilo Attivista’ per tutti gli iscritti, un nuovo sistema di candidatura attraverso ... Leggi la notizia su huffingtonpost

