Martina Stella body sgambato, pose hot davanti allo specchio, il lato B riflesso è da urlo (FOTO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Martina Stella su Instagram ha abituato i followers ad un buongiorno ad alto tasso erotico. Si esibisce in un balletto sexy che puntualmente condivide nelle Stories, stuzzicando le fantasie dei suoi ammiratori che sotto le immagini sensuali si lasciano andare a commenti decisamente pepati. Martina Stella in body di pizzo semitrasparente: lo specchio alle sue spalle riflette il lato B stratosferico Un buongiorno seminuda con indosso una magliettina corta, pancia scoperta e mutandine. Così Martina augura buongiorno ai follower del suo profilo Instagram. Con la tazza del caffè in mano improvvisa uno stacchetto alla stregua di una velina sexy e piroetta, ironica, davanti l’obiettivo. Il tutto condito da un modo di ancheggiare che mette in risalto il suo fisico statuario. Altrettanta carica erotica emana dalle nuovo che la bella attrice 35enne ha condiviso su instagram: in body nero ... Leggi la notizia su urbanpost

miparevastrano : @amnesiak1978 ah ecco, mi sembrava un po’ Martina Stella - ylefsch : @lastolfino @Alessiasfigata Patrizia ??! ?? Martina Stella.... -