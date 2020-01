Marocco, nuovi arresti contro l’opposizione (Di martedì 14 gennaio 2020) Le organizzazioni per i diritti civili hanno lanciato l’allarme in Marocco per il crescente numero di arresti degli ultimi mesi. Questa volta sarebbero i social media i principali canali di comunicazione messi sotto analisi dagli investigatori, che hanno colpito non solo i semplici cittadini ma anche figure del mondo giornalistico e del mondo della musica, come nel caso dell’arrestro del rapper marocchino Gnawi, pseudonimo di Mohammed Mounir, nel mese di dicembre. L’accusa secondo gli inquirenti sarebbe quella di aver duramente criticato ed insultato le forze dell’ordine, in un video pubblicato sui social. Nonostante le proteste dei fan e dei supporter del musicista, la condanna a un anno di reclusione è stata convalidata, in quanto il fatto rappresenta una violazione delle leggi del Marocco. Oltre al caso del rapper, pochi mesi fa anche quattro giornalisti sono ... Leggi la notizia su it.insideover

