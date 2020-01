Marco Rodari "claun" impegnato nelle zone di guerra (Di martedì 14 gennaio 2020) Il telegiornale di Rai1, il 13 gennaio 2020 all'ora di pranzo, ha concluso le notizie nefaste con una bellissima descrizione del "lavoro" di Marco Rodari, clown impegnato da anni nelle zone di guerra o meglio “claun”, scritto come si pronuncia, all'italiana, per portare un sorriso a tutti i bambini. Penso a quanto ci costa insegnare la guerra, in difesa, con i nostri eserciti e mezzi... a certe popolazioni nel mondo disperate e a cosa entra nelle tasche di questo (...) - Attualità / Bambini, Solidarietà, Volontariato, Guerre, B2B Leggi la notizia su feedproxy.google

