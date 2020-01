Maltrattamenti a scuola | maestra sospesa per 6 mesi | “Minacce terribili” (Di martedì 14 gennaio 2020) Rivolgeva insulti e Maltrattamenti a scuola a diversi suoi piccoli alunni. Ma una maestra è stata sorpresa ed ora pagherà le conseguenze di tutto questo. Gravi episodi di Maltrattamenti a scuola costano ad una insegnante la sospensione da lavoro per i prossimi 6 mesi. Decisive le telecamere nascoste installate dalla polizia nelle aule della scuola … L'articolo Maltrattamenti a scuola maestra sospesa per 6 mesi “Minacce terribili” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

TuttoH24 : Minacce e percosse ai bimbi di un asilo di Matera. Insegnante interdetta per sei mesi dall’esercizio della professi… - IvoAyrton : RT @ChristineSophi: Matera, offese e schiaffi ai bambini: sospesa per sei mesi una maestra di una scuola dell'infanzia. I maltrattamenti ne… - Lucyluciana94 : RT @ChristineSophi: Matera, offese e schiaffi ai bambini: sospesa per sei mesi una maestra di una scuola dell'infanzia. I maltrattamenti ne… -