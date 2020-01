Malore a Il cantante mascherato, la confessione di Milly Carlucci: ‘Si è sentito male perché…’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Milly Carlucci parla del Malore accusato dal Mastino Venerdì scorso in prima serata su Rai Uno ha preso al via la prima puntata de Il cantante mascherato, il format coreano condotto nel nostro Paese da Milly Carlucci. E proprio quest’ultima è stata ospite a La vita in diretta per parlare con Alberto Matano e Lorella Cuccarini del grande successo ottenuto all’esordio. Poi l’artista abruzzese ha svelato un retroscena che riguarda uno dei concorrenti in gara, ovvero il Mastino. La Carlucci ha detto che quest’ultimo si è sentito male durante le prove e per poco non sveniva. Il motivo? Il Malore è stato causato dal gran caldo che si prova all’interno della maschera. Quindi, gli addetti ai lavori quella sera gli hanno portato un ventilatore per farlo stare meglio. Il successo d’ascolti de Il cantante mascherato Milly Carlucci ancora una volta è stata ospite ... Leggi la notizia su kontrokultura

