Malgioglio duro su Salvo Veneziano dopo le frasi al Grande Fratello (Di martedì 14 gennaio 2020) Le parole sessiste pronunciate da Salvo Veneziano al Grande Fratello vip hanno scatenato uno tsunami. Anche Cristiano Malgioglio, opinionista della versione nip del programma, ha espresso il suo parere su quanto accaduto. Nella serata di ieri, comunque, gli autori del programma hanno deciso per la squalifica immediata del concorrente. Il parere di Malgioglio “È disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano… uno dei partecipanti del Grande Fratello, nei confronti di una concorrente del reality Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo troppo. E lui mi fa semplicemente Schifo“, ha scritto sul suo profilo Twitter Malgioglio. E' disgustoso e orribile quello che ha detto un certo Salvo Veneziano… uno dei partecipanti del @GrandeFratello, nei confronti di una concorrente del #reality Non ho parole. Sono sempre stato vicino alle donne che amo ... Leggi la notizia su thesocialpost

