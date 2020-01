Mahmood, nuovo album e tour: ecco le anticipazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Mahmood, nuovo album e tour: ecco le anticipazioni Mahmood, vincitore un po’ a sorpresa del 69° Festival di Sanremo, quest’anno non sarà della partita. Questo però non vuol dire che non ci saranno novità per il cantante di Soldi, che dopo aver vinto, si è confermato come un artista di punta nel panorama della musica rap italiana. Non sarà al Festival di Sanremo Tra i 24 concorrenti del 70° Festival di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus, non ci sarà Mahmood. Il cantante italo-egiziano aveva vinto l’anno scorso con il brano Soldi. Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, il suo brano aveva conosciuto un grande successo – è in classifica ancora adesso, ad un anno di distanza – facendo fare un’ottima figura all’Italia anche nell’Eurovision Song Contest. Ma anche se non potrà essere presente nella città ligure, a raccoglierne il ... Leggi la notizia su termometropolitico

Radio105 : Dopo Barrio, arriva Rapide! @Mahmood_Music ? #Mahmood #Rapide #13gennaio #Radio105 - RadioItalia : Ecco il nuovo singolo di @Mahmood_Music! - RollingStoneita : #Mahmood sta per tornare #Rapide #13gennaio -