Maglioni e dolcevita in cashmere, la moda sostenibile (Di martedì 14 gennaio 2020) Ogni stagione ha i suoi evergreen e i capi d’abbigliamento in cashmere rientrano sicuramente tra gli irrinunciabili di questo inverno. Maglie, Maglioni donna e dolcevita uomo in cashmere rappresentano la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare all’eleganza anche con temperature sotto zero. La preziosa fibra tessile diventa l’alleata perfetta delle giornate più fredde. cashmere mon amour Un intramontabile classico reinterpretato in chiave moderna, non possiamo negarlo, lo stile aristocratico del cashmere affascina e incanta tutti. Non è un caso che anche la duchessa di Sussex Meghan Markle sfoggi capi d’abbigliamento in cashmere durante il freddo inverno britannico per look eleganti formali da cui prendere ispirazione. E se eleganza e classicismo del tessuto non vi sembrano adeguati per outfit più audaci, sbizzarritevi pure con un mix and match casual chic, il risultato finale vi ... Leggi la notizia su bigodino

