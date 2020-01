Maestra insultava i bambini:”Maiali, ordine e disciplina”. ARRESTATA (Di martedì 14 gennaio 2020) Un nuovo caso di maltrattamento ai di bambini del’asilo, questa volta ha colpito la città di Matera. Telecamere nascoste disposte dalla Polizia che ha documentato come i piccoli alunni venivano colpiti da schiaffi, urla, minacce e offese di ogni tipo. Le autorità hanno incastrato una Maestra di 64 anni che sarà sospesa dal lavoro per sei mesi, le indagini condotte dalla polizia di stato hanno portato alla luce violenze sia verbali che fisiche nei confronti di bambini dell’asilo… (Continua…) I bimbi ricevevano offese, minacce e molto spesso venivano costretti a stare con la faccia rivolta verso il muro e venivano colpiti pù volte con schiaffi in faccia e sulle mani, ma non solo “venivano sbattuti contro la cattedra con una bacchetta “disciplinare” Dell vere e proprie vessazioni psico-fisiche che hanno avuto ripercussioni nelle loro famiglie e sugli ... Leggi la notizia su howtodofor

