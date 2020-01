Maddaloni, a Bruno Cortese la delega alle Politiche di Sviluppo e Industrializzazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni – Il sindaco Andrea De Filippo ha firmato il decreto con cui conferisce la delega alle Politiche di Sviluppo e Industrializzazione del Territorio al consigliere comunale Bruno Cortese. Il presidente del movimento Maddaloni Green si occuperà di tutte le attività di istruzione, ricerca e studio per la promozione e la crescita economica di Maddaloni, rappresentando il sindaco in ambito sovracomunale, sia regionale che nazionale, e gestendo i rapporti con tutti gli attori principali. “Pianificare per fare – ha commentato il consigliere Cortese – perché il nostro territorio ha una posizione strategica e una vocazione che va potenziata e valorizzata in modo da cogliere appieno le tante opportunità che naturalmente possiede e trasformarle in Sviluppo e lavoro ma soprattutto reddito per i nostri concittadini. E’ giunto il tempo di coinvolgere le ... Leggi la notizia su anteprima24

NewsCronacaCE : A Bruno Cortese delega alle Politiche di Sviluppo e Industrializzazione del Territorio -