Maddalena Corvaglia compie 40 anni: perché Elisabetta Canalis mancava alla festa? (Di martedì 14 gennaio 2020) L’ex velina bionda, Maddalena Corvaglia, ha festeggiato il compimento dei suoi 40 anni insieme alla sua nuova fiamma e le amiche di sempre. In tanti però, hanno notato l’assenza della sua ex collega e migliore amica, Elisabetta Canalis. Maddalena Corvaglia compie 40 anni. L’unica assente al party Elisabetta Canalis Qualche giorno fa l’ex velina bionda Maddalena Corvaglia ha festeggiato i suoi 40 anni con un party organizzato dal compagno Alessandro Viani. La Corvaglia si è scatenata insieme alle sue amiche e sui social ha voluto fare un ringraziamento speciale: “Grazie a tutti voi amici e compagni d’avventura, per aver reso speciale questa serata. E grazie a te amore @aleviani per questa sorpresa meravigliosa“, ha scritto l’ex velina. Al party, però, si è fatta notare un’assenza importante: quella di Elisabetta Canalis. Non sappiamo se la ... Leggi la notizia su velvetgossip

