L'uso del cellulare provoca il cancro al cervello? (Di martedì 14 gennaio 2020) Arriva dalla Corte d'appello di Torino la conferma che l'uso scorretto e prolungato del telefono cellulare può provocare l'insorgenza di tumori cerebrali. Lo comunicano gli avvocati Stefano Bertone e Renato Ambrosio dello studio Ambrosio e Commodo, che hanno seguito il caso di Roberto Romeo, l'uomo che aveva trascinato l'Inail davanti al tribunale di Ivrea, deducendo la natura professionale del neurinoma acustico destro di cui e' affetto. La sentenza, nel 2017, aveva dato esito favorevole al lavoratore. Ora la conferma dalla Corte d'appello di Torino: "Il neurinoma acustico è stato causato da uso lavorativo del cellulare". "Il caso Romeo contro Inail", spiegano i legali, "è il primo nella storia giudiziaria mondiale ad aver avuto sue sentenze di merito consecutive favorevoli per il lavoratore". In 20 anni ancora nessuna prova di rischio Ma nonostante la sentenza, ... Leggi la notizia su agi

