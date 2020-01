L’uomo del giorno, Victor Valdes: il portiere scomparso dai social che ha realizzato un’app per incontri (Di martedì 14 gennaio 2020) 530 presenze con la maglia del Barcellona non si totalizzano per caso. Qualcuno dirà che era l’anello debole della squadra di Guardiola dei record, quello plasmato alla perfezione da Pep Guardiola, ma Victor Valdes ha dovuto difendere i pali di un Barcellona spaziale. Palmarés impressionante: tre Champions League, la Liga vinta per sei volte, tre Coppe spagnole, sei Supercoppa spagnole, una Supercoppa europea e tre Mondiali per Club. E poi un Europeo e un Mondiale con la Nazionale spagnola, seppur come riserva di Iker Casillas. Un portiere atipico. A volte folle nelle sue uscite sia dentro che fuori dal campo. Come quella volta che van Gaal decise di dargli una nuova opportunità: lo portò con sè al Manchester United per fargli fare la chioccia a De Gea, appena arrivato in Premier League. Il rapporto tra i due non è idilliaco, come dichiara lo stesso tecnico, che lo esclude dalla ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

